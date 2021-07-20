Meduza: У Росії коронавірусом могли перехворіти 29 млн людей — це у 5 разів більше, ніж за офіційними даними

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У Росії з початку пандемії коронавірусом могли перехворіти 29 мільйонів людей, хоча офіційно 5,9 мільйона.

Такого висновку дійшли журналісти видань Meduza, «Медиазона» і «Холод», а також аналітик Сергій Шпількин — вони проаналізували сертифікати, які видають тим, хто перехворів на COVID-19, і 20 липня опублікували спільне розслідування.

У липні Шпількин вирішив проаналізувати сертифікати про перенесений COVID-19, які видають на сайті державних послуг. Автори розслідування виявили, що 16-значний номер сертифіката починається з вісімки, коду регіону і одиниці, яка у всіх перевірених сертифікатах однакова. Наступні чотири цифри — це місяць і рік постановки діагнозу, а останні вісім цифр показують порядковий номер запису в реєстрі.

У Мінцифри підтвердили виданню «Медиазона», що при створенні сертифіката використовували «реєстрові записи МОЗ» — у реєстр людину вносять у момент постановки діагнозу.

Джерело в одному з федеральних відомств, яке знайоме з роботою реєстру, підтвердило виданню Meduza, що до середини червня порядкові номери хворих перевищували 27 мільйонів. До середини липня цей показник вже перевищив 29 мільйонів — проте за офіційними даними за весь час пандемії у Росії захворіли майже шість мільйонів людей.

Якщо припущення журналістів правдиві, Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії і на першому місці за кількістю хворих на мільйон населення.

Згідно з інструкцією МОЗ, у список перехворілих потрапляють ті, хто здали позитивний тест та ті, кому поставили діагноз, наприклад, за результатам компʼютерної томографії. У список також потрапляють «всі випадки пневмонії».