Глава НБУ Шевченко назвав «PR-кампанією» низку звільнень з установи
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Голова Національного банку України Кирило Шевченко назвав низку звільнень з установи «PR-кампанією як спробою здійснити політичний тиск на НБУ». Про це він розповів в інтервʼю Financial Times, яке цитує «Економічна правда».
Газета пише, що з моменту призначення Шевченка рік тому Нацбанк залишили близько 30% топменеджерів. Так, наприклад, у червні 2021 року голова департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз та вісім колег заявили про звільнення. Вони скаржились на «централізацію прийняття рішень в одних руках та заміну колегіальності директивним прийняттям рішень».
«Я був розчарований, дізнавшись про це зі ЗМІ, а не від самих колег. Я розглядаю цю PR-кампанію з приводу відставок як спробу чинити політичний тиск на НБУ», — заявив Шевченко.
Глава Нацбанку наголосив, що політичний тиск на НБУ «має руйнівний і небезпечний вплив».
- У червні 2021 року департамент ліцензування у повному складі подав у відставку, а 1 липня звільнились ще два очільники департаментів: супроводу кредитів і фінансової стабільності Олег Новаковський та Віталій Ваврищук.
- У березні перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова заявила про цензуру в НБУ — керівництво департаменту комунікацій регулятора заборонило публікувати в оригінальному вигляді її інтервʼю для видання «Новое время».
- У жовтні 2020 року Рада Національного банку оголосила догану і висловила недовіру Рожковій та іншому заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу. Приводом для цього, як заявили в Раді, стали порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ і вимог Кодексу законів про працю.