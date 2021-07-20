Глава НБУ Шевченко назвав «PR-кампанією» низку звільнень з установи

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Голова Національного банку України Кирило Шевченко назвав низку звільнень з установи «PR-кампанією як спробою здійснити політичний тиск на НБУ». Про це він розповів в інтервʼю Financial Times, яке цитує «Економічна правда».

Газета пише, що з моменту призначення Шевченка рік тому Нацбанк залишили близько 30% топменеджерів. Так, наприклад, у червні 2021 року голова департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз та вісім колег заявили про звільнення. Вони скаржились на «централізацію прийняття рішень в одних руках та заміну колегіальності директивним прийняттям рішень».

«Я був розчарований, дізнавшись про це зі ЗМІ, а не від самих колег. Я розглядаю цю PR-кампанію з приводу відставок як спробу чинити політичний тиск на НБУ», — заявив Шевченко.

Глава Нацбанку наголосив, що політичний тиск на НБУ «має руйнівний і небезпечний вплив».