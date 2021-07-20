Рада розблокувала реформи судової системи та «Укроборонпрому»

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Верховна Рада України

Верховна Рада розблокувала підписання законопроєктів про реформу судової системи та «Укробонпрому».

Про це пише пресслужба Ради.

На позачергове засідання парламенту зареєструвалися лише 99 нардепів. Вів засідання перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Спочатку нардепи не підтримали постанови про скасування голосування за старт роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, потім — за реформу «Укроборонпрому» і перетворення його на холдинг.

Потім депутати провалили постанови про скасування голосування за реформу Вищої ради правосуддя.

Таким чином тепер всі ці законопроєкти можуть підписати голова Верховної Ради Дмитро Разумков та президент Володимир Зеленський. Після цього вони стануть законами.