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ВРП виступила проти судової реформи і закликала нардепів доопрацювати законопроєкт

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Вища рада правосуддя опублікувала звернення до нардепів та президента з проханням доопрацювати законопроєкт № 5068, який передбачає її реформу.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

«Вища рада правосуддя вчергове звертає увагу народних депутатів України, президента України на необхідність доопрацювання законопроєкту № 5068 задля недопущення конституційної кризи та колапсу судової влади», — зазначають там.

У ВРП назвали сім причин, чому цей законопроєкт, який передбачає її очищення та реформу, мусить бути доопрацьованим:

«Вища рада правосуддя закликає народних депутатів України переглянути ключові питання законопроєкту № 5068, які стосуються ролі міжнародних експертів у формуванні державних органів України. Вища рада правосуддя закликає не допустити розбалансування та колапс судової влади в Україні та сподівається на формування ВККСУ та ВРП на засадах Конституції та законів України, відповідно до норм міжнародного права», — підкреслили у ВРП.