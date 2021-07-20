Засновник Amazon Джефф Безос полетів у космос — це було мрією усього його життя
- Автор:
- Софія Телішевська
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Twitter / Blue Origin
У вівторок, 20 липня, о 16:10 мільярдер Джеф Безос полетів у космос на борту ракетно-капсульної системи New Shepard. Це перший пілотований космічний політ Blue Origin з пасажирами на борту.
Процес польоту транслюють на офіційному каналі Blue Origin.
Американський мільярдер розпочав свій політ тривалістю 11 хвилин з майданчика в Західному Техасі, неподалік Ван Горну. Безос планує пролетіти близько 100 км та фактично сягнути «кордону» космосу.
Вибір дати не випадковий, він припадає на 52-гу річницю місії «Аполлон-11»: день висадки Ніла Армстронга та Базза Олдріна на Місяць.
Крім Безоса, на New Shepard до космосу летять його брат та керівник акціонерного капіталу Марк Безос, а також 82-річна пілотеса Воллі Фанк та 18-річний нідерландець Олівер Деймен. Останні двоє стануть найстаршою та наймолодшою людиною, які побували в космосі.
Безос оголосив про рішення відправитися в космос на початку червня. Мільярдер розповів, що це було мрією всього його життя.
- 11 липня британський мільярдер Річард Бренсон здійснив успішний політ до космічної межі. Це був перший туристичний політ на космічному кораблі SpaceShipTwo Unity, який виготовила власна компанія британського мільярдера — Virgin Galactic. Загалом на кораблі було шестеро людей: пілоти Дейв Макай і Майкл Масуччі, астронавти Сіріша Бандла, Колін Беннетт і Бетт Мозес, а також Річард Бренсон.