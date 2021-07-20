Уряд виділить 980 млн гривень на ноутбуки вчителям по всій країні

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Український уряд виділить 980 мільйонів гривень субвенції на покупку ноутбуків для понад 60 тисяч вчителів по всій країні.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначено, що ця ініціатива є однією із пріоритетних для Мінцифри та Міносвіти. У держбюджеті передбачено кошти на боротьбу із коронавірусом і його наслідками під час освітнього процесу. З них і виділять суму на закупку ноутбуків для вчителів з 26 областей та Києва.

Відомство пояснює цю необхідність тим, що через пандемію більшість уроків перейшли з класів у Zoom-конференції, але не у всіх учителів є технічна можливість навчати дітей у такому форматі.

Міносвіти вже прописало вимогу до техніки. Очікувана вартість одного ноутбука — 20 тисяч гривень.

Мінцифри тим часом запустило спеціальний дашбор, за допомогою якого можна відстежувати весь процес закупівлі, а також подивитися кількість техніки на область.