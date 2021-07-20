Жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами дозволили голосувати на виборах до Держдуми РФ

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Прес-служба Державної Думи Росії

Жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами дозволили голосувати на російських виборах до Державної думи.

Відповідну постанову ухвалила ЦВК Росії, пише ТАСС.

Згідно з цією постановою, на виборах до Держдуми у вересні у деяких російських регіонах буде можливість проголосувати дистанційно: у Москві, у Мурманській, Курській, Нижегородській, Ярославській і Ростовській областях. Також онлайн-голосування буде і в анексованому Севастополі.

Ростовську область додали до цього переліку, тому що саме там найбільше людей, які отримали російський паспорт у спрощеному порядку — після указу президента Володимира Путіна про видачу російського громадянства жителям окупованого Донбасу.

«На виборах депутатів Держдуми по федеральному виборчому округу в дистанційному електронному голосуванні має право взяти участь громадянин РФ, який не має реєстрації за місцем проживання на території РФ, який отримав громадянство у спрощеному порядку відповідно до указу президента РФ від 24 квітня 2019 року № 183», — йдеться в документі.

Водночас фізичних виборчих дільниць на окупованому Донбасі не буде.