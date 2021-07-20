Жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами дозволили голосувати на виборах до Держдуми РФ
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Прес-служба Державної Думи Росії
Жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами дозволили голосувати на російських виборах до Державної думи.
Відповідну постанову ухвалила ЦВК Росії, пише ТАСС.
Згідно з цією постановою, на виборах до Держдуми у вересні у деяких російських регіонах буде можливість проголосувати дистанційно: у Москві, у Мурманській, Курській, Нижегородській, Ярославській і Ростовській областях. Також онлайн-голосування буде і в анексованому Севастополі.
Ростовську область додали до цього переліку, тому що саме там найбільше людей, які отримали російський паспорт у спрощеному порядку — після указу президента Володимира Путіна про видачу російського громадянства жителям окупованого Донбасу.
«На виборах депутатів Держдуми по федеральному виборчому округу в дистанційному електронному голосуванні має право взяти участь громадянин РФ, який не має реєстрації за місцем проживання на території РФ, який отримав громадянство у спрощеному порядку відповідно до указу президента РФ від 24 квітня 2019 року № 183», — йдеться в документі.
Водночас фізичних виборчих дільниць на окупованому Донбасі не буде.
- Вибори до Державної думи Росії відбудуться 19 вересня 2021 року. Але Путін підписав указ про розширення дат голосування, тому вибори триватимуть з 17 до 19 вересня. Також росіяни обиратимуть очільників дев’яти суб’єктів РФ та депутатів 39 регіональних парламентів.
- Російська партія «Единая Россия» цієї осені на виборах до органів влади всіх рівнів буде співпрацювати з так званим «Союзом добровольців Донбасу», що складається з бойовиків, які воювали проти України на Донбасі. Зокрема, ексватажок терористів «ДНР» Олександр Бородай балотуватиметься до Держдуми від Ростовської області.
- Раніше в Міністерстві закордонних справ України з обуренням відреагували на заяву Центральної виборчої комісії Росії про наміри залучити до голосування на виборах до Держдуми восени жителів окупованих територій Донбасу, які мають російські паспорти.