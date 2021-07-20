На заступника генпрокурора Мамедова завели кримінальну справу. Її курирує підрозділ Венедіктової

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Костянтин Стрілець / «Бабель»

Проти заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова відкрито кримінальне провадження за статтею про службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК).

Про це повідомила адвокатська фірма «Міллер», яка захищає його інтереси.

Провадження відкрито 7 липня Державним бюро розслідувань через те, що Мамедов «не вказав у документах роботу за сумісництвом» в Одеському національному університеті імені Мечникова.

Адвокати зазначають, що ДБР почало справу нібито за заявою журналіста «Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини», який опублікував компрометуючі матеріали.

«Основні слідчі дії проводяться прокурорами Генеральної інспекції — підрозділу Офісу Генерального прокурора, що напряму підпорядкований Ірині Венедіктовій, а слідчі Державного бюро розслідувань фактично відсторонені від будь-яких процесуальних дій», — сказано в заяві адвокатів.

Адвокати оскаржили порушення провадження, подавши до ДБР заяву про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Вони стверджують, що Мамедова, у якого відібрали доступ до державної таємниці і позбавили будь-яких повноважень, збираються звільнити.