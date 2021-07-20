Ізраїль заявив про ракетний обстріл з боку Лівану

Новини

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ракетний обстріл Західної Галілеї з боку півдня Лівану.

Армія засікла два пуски ракет, після чого на півночі країни включили сирени попередження. Система протиповітряної оборони «Залізний купол» збила одну з ракет, а друга впала на відкритій місцевості. Повідомлень про жертв і руйнування не надходило.

Ізраїльська артилерія у відповідь обстріляла місця пуску ракет в районі Ваді-Хамул (Ліван).

Ізраїльські військові вважають, що ракети були випущені палестинським угрупуванням, а не «Хезболлою», але впевнені, що атака проводилася з її мовчазного схвалення.