МінТот повідомляє про гострий дефіцит питної води на тимчасово окупованій території Луганської області

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Issam Hammoudi / Unsplash

На окупованій території Луганської області окупанти критично обмежили постачання питної води населенню.

Про це у понеділок, 19 липня, повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України з посиланням на інформацію окупаційної «влади».

Відтак на території міста Хрустальний (Красний Луч) питну воду подають за графіком 1—2 рази на тиждень або через день — залежить від району міста. На території селищ Голубівське, Донецьке та міста Кіровськ питну воду постачають лише 1 раз на тиждень, у місті Кадіївка (Стаханов) — частково 1 раз на 2—3 дні.

На території міста Алчевськ, де один із найбільших показників забрудненості питної води, вода відсутня по декілька діб поспіль.

Крім цього, забрудненим також залишається Ісаковське водосховище в Луганській області — наприкінці березня 2020 року клас якості його води понизили з «помірно забруднена» на «забруднена».

Міністерство наголошує, що в умовах аномальної спеки це може впливати на катастрофічне погіршення якості води, оскільки нерівномірна подача води призводить до застоювання, виникнення бактерій та поширення інфекційних захворювань серед населення.