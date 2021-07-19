Кіпр дозволив вʼїзд українцям, які прищепились китайською вакциною CoronaVac

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Кіпр додав до переліку вакцин, з якими він пускає туристів, китайську CoronaVac. Раніше у цьому переліку її не було. Про це свідчать дані на урядовому сайті для реєстрації туристів.

Відтак до Кіпру можуть вʼїхати, зокрема, українці, які вакцинувались від коронавірусу такими препаратами:

CoronaVac;

Johnson & Johnson;

AstraZeneca;

Pfizer;

Moderna.

Необхідно, аби вакцинація була завершеною — тобто введені дві дози препарату. Після отримання останньої повинен пройти тиждень — тоді можна їхати на Кіпр. Вакцина ж Johnson & Johnson — однодозова. Той, хто нею вакцинувався, перед подорожжю має почекати 14 днів.

Для вʼїзду потрібно буде надати міжнародний сертифікат про вакцинацію — його видає сімейний лікар. Окрім цього, за 48 годин до прибуття до країни потрібно буде заповнити форму.

Також у Кіпр можна вʼїхати, якщо турист одужав від коронавірусу — для цього потрібно надати позитивний текст, який зробили не пізніше, ніж за 180 днів.