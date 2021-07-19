«Нам не потрібен саміт заради саміту». Зеленський розкритикував «Східне партнерство» за відсутність чітких цілей

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європейському Союзу не вистачає стратегічного бачення цілей програми «Східне партнерство».

Про це він заявив під час Батумської міжнародної конференції.

«У грудні має відбутися черговий саміт «Східного партнерства». Це дуже важливо. Але відсутність з боку Євросоюзу стратегічного бачення цілей «Східного партнерства» робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди. У нас війна», — зазначив президент.

Він наголосив, що Київ очікує на «необхідне політичне наповнення і геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи».

«Наступний саміт має показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами з боку Європейського Союзу. Ми будемо підтримувати цю ініціативу рівно настільки, наскільки вона буде сприяти реалізації наших європейських прагнень», — пояснив Зеленський.

Саміт «Східного партнерства» відбудеться у грудні 2021 року.

Програма Європейського союзу «Східне партнерство» започаткована у 2009 році і має на меті наблизити до ЄС Україну, Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію і Молдову. Водночас вона не містить чіткої перспективи вступу цих країн до Євросоюзу.

Зазначимо, що у понеділок, 19 липня, у грузинському місті Батумі почався перший саміт «Асоційованого тріо» — 17 травня 2021 року Україна, Молдова і Грузія заснували цей новий формат співпраці. Євросоюз підтримав ініціативу і пообіцяв підтримку.