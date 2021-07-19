«Нам не нужен саммит ради саммита». Зеленский раскритиковал «Восточное партнерство» за отсутствие четких целей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европейскому Союзу не хватает стратегического видения целей программы «Восточное партнерство».

Об этом он заявил во время Батумской международной конференции.

«В декабре должен состояться очередной саммит« Восточного партнерства». Это очень важно. Но отсутствие со стороны Евросоюза стратегического видения целей «Восточного партнерства» делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди. У нас война», — отметил президент.

Он отметил, что Киев ожидает «необходимого политического наполнения и геополитического видения будущего этой инициативы».

«Следующий саммит должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны Европейского Союза. Мы будем поддерживать эту инициативу ровно настолько, насколько она будет способствовать реализации наших европейских стремлений», — пояснил Зеленский.