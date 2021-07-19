Євросоюз продовжив на пів року санкції проти представників «списку терористів»

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Thierry Monasse / Contributor

Євросоюз продовжив дію санкцій проти осіб та організацій, які включені до «списку терористів», на пів року.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

До «списку терористів», щодо яких застосовуються обмежувальні заходи, включені 14 осіб, які є громадянами Ірану, Саудівської Аравії, Лівану, Нідерландів, Канади, Австралії, Пакистану та Туреччини, та 21 організація, зокрема, палестинський рух ХАМАС, «Військове крило Хізбалли», Робоча партія Курдистану, «Палестинський ісламський джихад», Комуністична партія Філіппін та інші.

Рішенням Євросоюзу їхні кошти та інші фінансові активи були заморожені.

Як зазначається, «список терористів» склали після терористичної атаки у США 11 вересня 2001 року.

З 2019 року до списку ЄС включене управління внутрішньої безпеки Міністерства Ірану з розвідки та безпеки.