Міністр Ляшко: ЄС найближчим часом визнає сертифікати про вакцинацію препаратом CoronaVac
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Євросоюз найближчим часом визнає сертифікати про вакцинацію препаратом CoronaVac.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».
«Я комунікував з європейським регіональним директором бюро ВООЗ-напряму, з колегами у Брюсселі, які працюють у Єврокомісії — усі кажуть, що питання на часі, і найближчим часом буде розглянуто, і всі вакцини, які визнані Всесвітньою організацією охорони здоровʼя, дозволять, щоб подорожувати по ковідному сертифікату», — пояснив Ляшко.
Він нагадав, що ВООЗ сертифікувала вакцину CoronaVac, але європейський регулятор наразі лише розглядає цей препарат. За словами Ляшка, визнати вакцину мають найближчим часом.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19. Такі сертифікати діятимуть 180 днів з дня отримання другої дози вакцини та стільки ж — з дня отримання позитивного результату на коронавірус (тобто після хвороби й одужання). При цьому Міністерство охорони здоровʼя заявило, що вже готове видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.