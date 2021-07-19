Нардеп Железняк: Рада збереться на позачергове засідання 20 липня для розблокування законів про судову реформу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Стеценко Таїсія / УНІАН
Верховна Рада у вівторок, 20 липня, проведе позачергове засідання, на якому розгляне проєкти постанов, що блокують підписання законів про судову реформу та реформування «Укроборонпрому».
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі глава фракції «Голос» Ярослав Железняк.
«Завтра о 14:00 буде позачергове засідання. Кворум не потрібен, провалять постанови, які блокують підписання [законопроєктів] № 3711-д (Вища кваліфікаційна комісія суддів України), № 3822 (Реформа «Укроборонпрому»), № 5068 (Вища рада правосуддя), № 5069 (теж про інспекторів ВРП, тільки в кодексах)», — написав він.
За словами нардепа, загалом на порядок денний винесені 10 проєктів постанов.
Зауважимо, станом на 13:40 на сайті Верховної Ради відсутнє розпорядження голови парламенту про скликання позачергового засідання на 20 липня.
- 13 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт про старт роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а 14 липня — закон про ВРП. Також Рада проголосувала за закон про реформування «Укроборонпрому».
- 16 липня депутати «Батьківщини», «Опозиційної платформи — За життя» та групи «Довіра» заблокували підписання законів про судову реформу. Після цього Рада пішла на канікули.