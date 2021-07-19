«Тітушку» Крисіна судитимуть за тероризування увʼязнених у колонії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Засудженого за вбивство журналіста Вʼячеслава Веремія Юрія Крисіна судитимуть за тероризування засуджених Торецької виправної колонії № 2, в якій він відбуває покарання.
Як повідомляє Донецька облпрокуратура, поліція завершила досудове розслідування проти чотирьох засуджених, серед яких «кримінальний авторитет».
Слідство встановило, що з березня 2021 року двоє «смотрящих» разом з іще одним увʼязненим за дорученням «кримінального авторитета» змушували інших засуджених виконувати накази і збирати гроші для «общака». Тим, хто виступав проти, погрожували фізичною розправою. Двох увʼязнених у результаті сильно побили.
Прокуратура не вказує імен підозрюваних, але в квітні Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції повідомляв, що зазначеним «авторитетом» є 48-річний Крисін. 29 квітня всім чотирьом повідомили про підозру за ст. 392 КК (дії, що дезорганізують роботу установ покарань). Їм загрожує ще по 10 років увʼязнення.
- У червні 2018 року суд засудив Крисіна до 5 років позбавлення волі за вбивство журналіста газети «Вести» Вʼячеслава Веремія в 2014 році. Його довгий час не відправляли в колонію, що викликало невдоволення громадськості. 8 жовтня Крисіна все ж перевезли з Лукʼянівського СІЗО до Торецької виправної колонії № 2 для відбування покарання.
- В обвинувальному висновку зазначалося, що Крисін отримав $200 тисяч за вчинення злочинів проти активістів Євромайдану.