«Тітушку» Крисіна судитимуть за тероризування увʼязнених у колонії

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Засудженого за вбивство журналіста Вʼячеслава Веремія Юрія Крисіна судитимуть за тероризування засуджених Торецької виправної колонії № 2, в якій він відбуває покарання.

Як повідомляє Донецька облпрокуратура, поліція завершила досудове розслідування проти чотирьох засуджених, серед яких «кримінальний авторитет».

Слідство встановило, що з березня 2021 року двоє «смотрящих» разом з іще одним увʼязненим за дорученням «кримінального авторитета» змушували інших засуджених виконувати накази і збирати гроші для «общака». Тим, хто виступав проти, погрожували фізичною розправою. Двох увʼязнених у результаті сильно побили.

Прокуратура не вказує імен підозрюваних, але в квітні Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції повідомляв, що зазначеним «авторитетом» є 48-річний Крисін. 29 квітня всім чотирьом повідомили про підозру за ст. 392 КК (дії, що дезорганізують роботу установ покарань). Їм загрожує ще по 10 років увʼязнення.