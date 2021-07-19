У Харкові в лікарні помер український військовий, поранений 15 липня на Донбасі. Він отримав 80% опіків тіла
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
У понеділок, 19 липня, вранці у лікарні помер український військовий Олександр Горбенко, який був поранений під час ворожого обстрілу на Донбасі 15 липня.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook радниця глави Дніпропетровської облради Тетяна Губа.
«Горбенко Олександр Олександрович, 15 липня приблизно о 21.30 під час ворожого обстрілу отримав 80% опіків тіла, лікарі боролися за життя», — написала вона.
Загиблому військовому було лише 29 років, він воював на Донбасі з 2014 року.
За даними ГО «Криворізька асоціація учасників бойових дій та учасників АТО», чоловік помер у Харківському опіковому центрі від поранень та опіків, отриманих під час обстрілу селища Нью-Йорк російськими 122-мм мінометами.
Нагадаємо, 15 липня внаслідок обстрілів українських позицій бойовиками на Донбасі троє військових отримали поранення, двоє — бойове травмування.
- 17 липня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті ворожих обстрілів двоє військових були поранені.
- 13 липня у штабі повідомили, що бойовики на Донбасі за минулу добу 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів загинув один український військовий, ще шестеро — поранені.
- 10 липня стало відомо про загибель ще одного українського військового на Донбасі. Ще троє отримали різні травми.