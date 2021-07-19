Грузія випустила з в’язниці двох українців, яких засудила до позбавлення волі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / Çevrimiçi
Грузинська влада випустила з в’язниці двох українських яхтсменів Юрія Хомича та Володимира Дьяченка. Вони отримали вирок за незаконний перетин кордону.
Про це у своєму Twitter написав президент Володимир Зеленський.
«З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат», — повідомив він.
Зеленський зазначив, що таке рішення Грузії відповідає духу стратегічного партнерства між країнами.
- У листопаді 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту з двома громадянами України — Володимиром Дьяченком та Юрієм Хомичем, а також громадянином Грузії Михайлом Батуриним. Яхта йшла до Туреччини вздовж узбережжя Грузії. Усіх трьох звинуватили у незаконному перетині кордону і відправили до СІЗО. ЗМІ писали, що Батурин раніше працював в охороні колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
- 14 липня Батумський міський суд у Грузії засудив до 4 років позбавлення волі українців Юрія Хомича і Володимира Дьяченка у справі про незаконний перетин кордону. Українська сторона одразу заявила, що вважає рішення суду несправедливим і таким, що не відповідає духу дружби і партнерства між країнами.