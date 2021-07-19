Грузія випустила з в’язниці двох українців, яких засудила до позбавлення волі

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Twitter / Çevrimiçi

Грузинська влада випустила з в’язниці двох українських яхтсменів Юрія Хомича та Володимира Дьяченка. Вони отримали вирок за незаконний перетин кордону.

Про це у своєму Twitter написав президент Володимир Зеленський.

«З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат», — повідомив він.

Зеленський зазначив, що таке рішення Грузії відповідає духу стратегічного партнерства між країнами.