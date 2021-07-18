Напад на прикордонників здійснили співробітники СБУ. Їх уже затримали та передали слідчим

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Facebook / Державна прикордонна служба України

До нападу на прикордонників у Сумській області в ніч проти 18 липня причетні двоє співробітників Служби безпеки України. Їх уже затримали та передали слідчим.

Про це пресслужба СБУ повідомила виданню «РБК-Україна».

«На час проведення досудового розслідування обоє учасників нападу, котрі є співробітниками Служби, відсторонені від роботи», — заявили в спецслужбі та запевнили, що будуть співпрацювати зі слідством для притягнення винних до відповідальності.

Зазначимо, у повідомленнях МВС та Держприкордонслужби про інцидент йшлося, що напад здійснили троє невідомих. У СБУ не уточнили особу та долю третього зловмисника.

У спецслужбі також не оприлюднили жодних інших подробиць інциденту на кордоні.