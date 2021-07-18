Напад на прикордонників здійснили співробітники СБУ. Їх уже затримали та передали слідчим
- Автор:
- Костя Войтенко
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Facebook / Державна прикордонна служба України
До нападу на прикордонників у Сумській області в ніч проти 18 липня причетні двоє співробітників Служби безпеки України. Їх уже затримали та передали слідчим.
Про це пресслужба СБУ повідомила виданню «РБК-Україна».
«На час проведення досудового розслідування обоє учасників нападу, котрі є співробітниками Служби, відсторонені від роботи», — заявили в спецслужбі та запевнили, що будуть співпрацювати зі слідством для притягнення винних до відповідальності.
Зазначимо, у повідомленнях МВС та Держприкордонслужби про інцидент йшлося, що напад здійснили троє невідомих. У СБУ не уточнили особу та долю третього зловмисника.
У спецслужбі також не оприлюднили жодних інших подробиць інциденту на кордоні.
- У ніч проти неділі, 18 липня, у Сумській області на кордоні з Росією троє невідомих напали на наряд з двох українських прикордонників. Зловмисники відібрали табельну зброю та зникли. Її згодом знайшли правоохоронці.
- МВС порушило кримінальне провадження за статтями 262 та 345 КК України («Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…», «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»). Зловмисникам загрожує до 15 років за ґратами.
- Згодом у ДПСУ повідомили, що нападники прийшли з території України, а після інциденту повернулися вглиб країни.