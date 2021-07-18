Британський премʼєр Борис Джонсон пішов на самоізоляцію
- Автор:
- Костя Войтенко
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Boris Johnson / Twitter
Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в неділю, 18 липня, повідомив, що пішов на самоізоляцію після контакту з міністром охорони здоровʼя Саджидом Джавідом. У останнього днем раніше виявили коронавірус.
Як повідомляє ВВС, спочатку Джонсон, який отримав обидві дози вакцини, відмовився ізолюватися. Він заявив, що бере участь у новій пілотній програмі щодо запобігання захворюваності, яка передбачає щоденні тести. У пресслужбі премʼєра водночас уточнили, що премʼєр займатиметься лише найважливішими державними справами.
Однак приблизно через дві з половиною години після цього, на тлі хвилі критики з боку опозиції і ЗМІ, він погодився на самоізоляцію та повідомив, що братиме участь у зустрічах віддалено.
Саджид Джавід, який раніше щепився двома дозами вакцини від коронавірусу, отримав позитивний результат у суботу, 17 липня. У пʼятницю він провів зустріч на Даунінг-стріт. Крім цієї зустрічі, на минулому тижні Джавід працював у своєму офісі в Департаменті охорони здоровʼя та соціального захисту в Вайтхоллі і тричі був у палаті громад. Також відомо, що у вівторок він відвідав будинок престарілих на півдні Лондона.
- Саджид Джавід став міністром охорони здоровʼя 26 червня. Його попередник Метт Хенкок пішов з посади після того, як порушив правила соціального дистанціювання, — поцілувавши колегу.
- В середині червня влада Великої Британії оголосила, що переносить скасування всіх протиепідемічних обмежень, яке було заплановане на 21 червня.
- Вже більше місяця в Британії зростає кількість випадків коронавірусу. Крім того, все більше поширюється варіант «Дельта», незважаючи на те, що понад 86% всіх дорослих отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу.