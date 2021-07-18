Брітні Спірс відмовилася від виступів, доки перебуває під опікою батька

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Marc E. / Flickr

Відома американська співачка Брітні Спірс не виступатиме, доки перебуває під опікою свого батька Джеймса Спірса.

Про це вона написала у своєму Instagram.

«Я не збираюся виступати на будь-яких сценах найближчим часом, поки мій батько контролює те, що я ношу, кажу, роблю або думаю. Я займалася цим останні 13 років, — повідомила співачка. — Краще вже я буду публікувати відео — ТАК — з моєї вітальні замість записів концертів у Лас-Вегасі, де деякі люди були в такій відключці, що навіть не могли потиснути мені руку».

Вона написала, що опікунство, під яким вона перебуває вже з 2008 року, «вбило її мрії». «Все, що в мене залишилося, це надія. А надія — це єдине в світі, що дуже складно вбити. Але дехто все одно намагається це зробити», — зазначила Спірс.

Останній концерт співачка дала в жовтні 2018 року — вона виступила в місті Остін, штат Техас.