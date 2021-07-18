У Криму вшосте за тиждень фіксують рекордний приріст хворих на COVID-19

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Гусаков Вячеслав / УНІАН

В окупованому Росією українському Криму вшосте за тиждень встановили новий добовий «рекорд» за кількістю інфікованих коронавірусом. У неділю, 18 липня, окупанти повідомили про 409 підтверджених випадків хвороби.

Такі дані наводить «глава» Криму Сергій Аксьонов.

Більш ніж у половини з цих людей (289) коронавірус виявили під час звернення за медичною допомогою. Ще 107 інфікованих були у групі контактних осіб, а 13 випадків COVID-19 «завезли з-за кордону».

Добова захворюваність почала зростати ще в червні, однак на початку місяця цей показник не перевищував 100 випадків за добу. Зараз хвороба поширюється набагато швидше.

Загалом від початку пандемії у Криму коронавірусом заразилися 54,3 тисячі осіб, з яких 1,6 тисячі померли від викликаних інфекцією ускладнень.