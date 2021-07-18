У Німеччині та Бельгії повінь забрала життя 183 людей

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David Sauer/Twitter

Кількість загиблих унаслідок руйнівної повені в західній Німеччині та Бельгії зросла до 183 людей.

Про це повідомляють Reuters і Deutsche Welle.

Поліція землі Рейнланд-Пфальц повідомила, що там загинули 110 людей, а у Північній Рейн-Вестфалії — 45 загиблих. Ще одна людина стала жертвою повені в Баварії.

Влада Німеччини визнала цю повінь найбільшим стихійним лихом за понад пів століття. Сотні людей досі вважаються зниклими безвісти або недоступними, рятувальні роботи не припиняються.

Тим часом у Бельгії кількість загиблих збільшилася до 27. Про це свідчать дані Національного кризового центру, який координує рятувальну операцію.

Ще 103 людини досі не вийшли на звʼязок — їх шукають.

За повідомленням влади містечка Ерфтштадт, що на південь від Кельна, ситуація залишається напруженою, оскільки досі немає ясності щодо стану ґрунту в окремих районах міста. Експерти досліджують краї зсувів. Повені там створили великий кратер. Кілька житлових будинків, а також замок знесло.