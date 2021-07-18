У Німеччині та Бельгії повінь забрала життя 183 людей
- Автор:
- Софія Телішевська
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David Sauer/Twitter
Кількість загиблих унаслідок руйнівної повені в західній Німеччині та Бельгії зросла до 183 людей.
Про це повідомляють Reuters і Deutsche Welle.
Поліція землі Рейнланд-Пфальц повідомила, що там загинули 110 людей, а у Північній Рейн-Вестфалії — 45 загиблих. Ще одна людина стала жертвою повені в Баварії.
Влада Німеччини визнала цю повінь найбільшим стихійним лихом за понад пів століття. Сотні людей досі вважаються зниклими безвісти або недоступними, рятувальні роботи не припиняються.
Тим часом у Бельгії кількість загиблих збільшилася до 27. Про це свідчать дані Національного кризового центру, який координує рятувальну операцію.
Ще 103 людини досі не вийшли на звʼязок — їх шукають.
За повідомленням влади містечка Ерфтштадт, що на південь від Кельна, ситуація залишається напруженою, оскільки досі немає ясності щодо стану ґрунту в окремих районах міста. Експерти досліджують краї зсувів. Повені там створили великий кратер. Кілька житлових будинків, а також замок знесло.
- Повені в Бельгії почалися вночі з 14 на 15 липня. Їх називають найсильнішими з початку століття. За 15 липня випала півторамісячна норма опадів. У Німеччині зливи тривають з 12 липня. Найбільш постраждали регіони біля кордонів із країнами Бенілюксу.
- Зараз рівень води також піднімається в окремих районах Нідерландів, Франції та Швейцарії.