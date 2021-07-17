У Зеленського пояснили, чому його зустріч із Байденом можуть відкласти
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба Офісу президента України
Зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена відбудеться наприкінці липня — на початку серпня.
Про це заявив речник президента Сергій Никифоров у коментарі «Суспільному».
«Зустріч планується на останні дні липня — перші дні серпня, приблизно в цьому діапазоні», — сказав він.
Також Никифоров порадив «не робити трагедію» з того, що дата зустрічі президентів змістилася.
Окрім цього, речник президента спростував інформацію ЗМІ, що відтермінування зустрічі спричинила ситуація з «Нафтогазом України», зокрема призначення його главою Юрія Вітренка.
«Ця інформація не є правдою. Це залежить від логістичних та протокольних речей. Зустріч активно готують, дати узгоджують, ніхто нікому ультиматумів не ставить», — запевнив Никифоров.
- 9 липня голова Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд. Серед тем розмови — майбутня зустріч президентів двох країн.
- Зеленський очікує зустріч у кінці липня. Він говорив, що проситиме Байдена про участь в переговорах щодо Донбасу.