У Бельгії зросла кількість жертв повеней. В одному з міст будинок обвалився просто під час інтерв’ю мера

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Chris Gallagher / Unsplash

У Бельгії жертвами повеней через зливи вже стали 27 людей, ще 103 особи вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Національний кризовий центр країни.

Наразі найбільше постраждали провінції Валлонія та Фландрія, чимало доріг затоплені.

У місті Пепенстер під час інтервʼю мера Філіпа Годена у прямому ефірі частково обвалився житловий будинок.

Як видно на відео, за спиною посадовця під час спілкування з журналістами місцевого телеканалу VTM про ситуацію в місті несподівано почала руйнуватися стіна підтопленого будинку. Вода хлинула назовні, вимиваючи з другого поверху будинку меблі, техніку та інші речі.

Згодом на даху будинку помітили двох чоловіків, які перестрибнули на сусідню будівлю з речами та переноскою для тварин.

Уряд Бельгії оголосив день національного трауру у вівторок, 20 липня.

Тим часом у Німеччині також зросла кількість жертв негоди — загинула вже 141 людина. Зниклими безвісти вважають приблизно 1 500 людей.