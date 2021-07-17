Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових

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Sasha Maksymenko / Flickr

На Донбасі бойовики від початку доби 7 разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів двоє військових отримали поранення.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил 17 липня та наголосили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Як зазначається, поблизу Чермалика позиції українських бійців обстріляли зі стрілецької зброї, в районі Водяного, що на Приазов’ї, — із мінометів 120 та 82 калібрів, а біля Широкиного та Павлополя — з мінометів 82 калібру.

До того ж, російські найманці застосували артилерію калібру 122 мм неподалік села Старогнатівка, а в районі селища Піски обстріляли позиції Збройних мил України з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

У штабі не уточнили, де саме були поранені українські військові, проте розповіли, що вони перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого — середньої тяжкості, іншого — задовільний.

Окрім цього, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу «Орлан-10».

Наразі про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.