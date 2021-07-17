«Велика деолігархізація»: Юлія Мендель стала ведучою на телеканалі олігарха Ахметова
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель стала членом команди телепрограми «Велика деолігархізація», яка виходить на каналах «Україна» та «Украіна 24».
Про це сказано в оголошенні програми. Цю інформацію підтвердила і сама Мендель.
«Як постійний колумніст до нас щойно приєдналася Юлія Мендель, експрессекретарка президента України Володимира Зеленського. Її дебютну відеоколонку для «Великої деолігархізації» ви можете побачити в ефірі вже сьогодні [17 липня]», — сказано в повідомленні.
На каналі «Україна 24» програма виходить щотижня по суботах о 22:00. На телеканалі «Україна» — по понеділках о 00:10.
- Мендель стала прессекретарем Зеленського невдовзі після його вступу на посаду — 3 червня 2019 року. У різний час вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо TV», «112 Україна» та «Інтер». Співпрацювала із The New York Times і Politico. 30 квітня 2021 року стало відомо, що Мендель йде з посади речниці президента, яку вона обіймала майже два роки.
- Зараз Юлія Мендель відпочиває «від хейту» і незабаром стане позаштатним радником голови Офісу президента Єрмака.