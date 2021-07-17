Голова фракції СН Арахамія: Монастирський «зникне» на місяць — він повинен розділити МВС
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- Костя Андрейковець
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УНІАН / Кузьмін Олександр
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зникне на місяць з інформаційного поля і повинен розділити МВС на кілька відомств.
Про це він розказав в ефірі каналу «Україна 24».
«Він сьогодні мені сказав, що він вирішив умовно на місяць зникнути з інфополя. Для того, щоб, по-перше, провести аудит того, що є, і вийти через місяць з пресконференцією, де він розповість, чим він буде займатися, коли він бачить втілення якихось програм», — заявив Арахамія.
За його словами, одним з головних завдань Монастирського є поділ МВС. Нацгвардія повинна бути відокремлена від поліції, як і прикордонна служба. Він додав, що прикордонну службу точно заберуть з МВС. Також «відкрите питання» щодо Міграційної служби.
Арахамія зазначив, що Арсен Аваков був проти такого поділу.
- 16 липня Верховна Рада призначила Монастирського головою МВС.
- Виступаючи з трибуни Ради, він заявив, що зосередить свою увагу на боротьбі з «крадіями в законі» та розвитку патрульної поліції. Також він запевнив, що стежитиме за дотриманням прав людини, а на порушення буде жорстко реагувати. Окремо Монастирський відмітив напрям з безпеки на дорогах, але не згадував про резонансні напади на активістів і вбивство журналіста Павла Шеремета.