Голова фракції СН Арахамія: Монастирський «зникне» на місяць — він повинен розділити МВС

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зникне на місяць з інформаційного поля і повинен розділити МВС на кілька відомств.

Про це він розказав в ефірі каналу «Україна 24».

«Він сьогодні мені сказав, що він вирішив умовно на місяць зникнути з інфополя. Для того, щоб, по-перше, провести аудит того, що є, і вийти через місяць з пресконференцією, де він розповість, чим він буде займатися, коли він бачить втілення якихось програм», — заявив Арахамія.

За його словами, одним з головних завдань Монастирського є поділ МВС. Нацгвардія повинна бути відокремлена від поліції, як і прикордонна служба. Він додав, що прикордонну службу точно заберуть з МВС. Також «відкрите питання» щодо Міграційної служби.

Арахамія зазначив, що Арсен Аваков був проти такого поділу.