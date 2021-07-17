Всі пляжі Києва визнали непридатними для купання

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Federico Giampieri / Unsplash

У Києві від 17 липня всі 14 офіційних пляжів визнані непридатними для купання.

Про це повідомило комунальне підприємство «Плесо».

Всім пляжам столиці тимчасово присвоєно статус «Не купатися» через потенційні ризики інфекційних хвороб. На них вивішуються червоні прапори.

У КП зазначили, що статус присвоєно з профілактичною метою.

Під час тривалої аномальної спеки у воді відбувається активне «цвітіння» — розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини, що призводить до мору риби і забруднення води.