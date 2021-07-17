Все пляжи Киева признали непригодными для купания

В Киеве с 17 июля все 14 официальных пляжей признаны непригодными для купания.

Об этом сообщило коммунальное предприятие «Плесо».

Всем пляжам столицы временно присвоен статус «Не купаться» из-за потенциальных рисков инфекционных болезней. На них вывешиваются красные флаги.

В КП отметили, что статус присвоен с профилактической целью.

При длительной аномальной жаре в воде происходит активное «цветение» — размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества, что приводит к мору рыбы и загрязнению воды.