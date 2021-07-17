ЗМІ: США хочуть перенести на серпень візит Зеленського

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Пресслужба президента України

США пропонують перенести на серпень візит президента України Володимира Зеленського у Вашингтон.

Про це з посиланням на джерело в Офісі президента повідомляють «Українська правда», «РБК-Україна» і ZN.UA.

Вашингтон пропонує провести візит в кінці серпня, до Дня Незалежності України. Це викликає крайнє невдоволення української сторони, оскільки від самого початку візит в Офісі президента планували на липень.

Крім цього, за інформацією ZN.UA, проблемою в організації візиту стала ситуація з «Нафтогазом України» і призначенням його главою Юрія Вітренка. Американська сторона нібито ще в червні не планувала візит Зеленського на липень.