ЗМІ: США хочуть перенести на серпень візит Зеленського
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба президента України
США пропонують перенести на серпень візит президента України Володимира Зеленського у Вашингтон.
Про це з посиланням на джерело в Офісі президента повідомляють «Українська правда», «РБК-Україна» і ZN.UA.
Вашингтон пропонує провести візит в кінці серпня, до Дня Незалежності України. Це викликає крайнє невдоволення української сторони, оскільки від самого початку візит в Офісі президента планували на липень.
Крім цього, за інформацією ZN.UA, проблемою в організації візиту стала ситуація з «Нафтогазом України» і призначенням його главою Юрія Вітренка. Американська сторона нібито ще в червні не планувала візит Зеленського на липень.
- 9 липня голова Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд. Серед тем розмови — майбутня зустріч президентів двох країн.
- Зеленський очікує зустріч у кінці липня. Він говорив, що проситиме Байдена про участь в переговорах щодо Донбасу.