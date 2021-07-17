Жертвами повеней в Німеччині вже стали 133 людини
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Жертвами повеней в Німеччині через сильні дощі вже стали 133 людини. Влада підтвердила загибель 43 людей у Північний Рейн-Вестфалії та 90 в Рейнланд-Пфальці.
Про це передає Deutsche Welle.
Найбільш постраждали регіони біля кордонів із країнами Бенілюксу.
Критична ситуація в місті Ерфтштадт поблизу Кельну — там затопило перші поверхи будівель, майже всі автомобілі опинилися під водою. Також там утворилася величезна воронка через селевий потік. У районі впали щонайменше три житлові будинки та частина історичного замку. Влада досі не може підрахувати точну кількість зниклих людей.
У районі Хайнсберг прорвало дамбу на річці Рур. Рятувальники почали евакуацію району Офховен у Вассерберзі.
Загалом на Заході Німеччини вважаються зниклими безвісти приблизно 1 500 людей. Наслідки усувають рятувальники та військові.
- Повені в Німеччині та Бельгії почалися через зливи. Дощі в Бельгії почалися в ніч з 14 на 15 липня. Повені у країні оцінюються як найсильніші з початку століття. У Німеччині зливи тривають з 12 липня. Рівень води піднявся в окремих районах Нідерландів, Франції та Швейцарії.
- Міністерство оборони Німеччини через повені оголосило режим військової катастрофи.