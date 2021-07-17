Польща ввела нову вимогу для авіамандрівників

Новини

freestocks.org / Unsplash

Від суботи, 17 липня, Польща зобовʼязала всіх, хто прибуває до країни авіарейсами, заповнювати карту місцезнаходження мандрівника (eKLP) в електронному вигляді. Паперові картки будуть дійсні тільки за відсутності доступу до електронної системи.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Форма eKLP потрібна МОЗ Польщі, щоб відстежувати інфікованих коронавірусом. Документ необхідно заповнити перед відправленням.

У формі треба вказати:

країну;

номер рейсу;

контактні дані;

де починалася подорож;

дата прибуття, імʼя та прізвище;

номер PESEL або документ, що засвідчує особу;

сертифікат вакцинації, негативний результат ПЛР-тесту;

адреси всіх місць, де людина збирається зупинятися в Польщі протягом перших 14 днів: готель, сімейний будинок, курорт тощо.

Підтвердження про заповнення форми приходитиме на електронну пошту.