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Польща ввела нову вимогу для авіамандрівників

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

freestocks.org / Unsplash

Від суботи, 17 липня, Польща зобовʼязала всіх, хто прибуває до країни авіарейсами, заповнювати карту місцезнаходження мандрівника (eKLP) в електронному вигляді. Паперові картки будуть дійсні тільки за відсутності доступу до електронної системи.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Форма eKLP потрібна МОЗ Польщі, щоб відстежувати інфікованих коронавірусом. Документ необхідно заповнити перед відправленням.

У формі треба вказати:

Підтвердження про заповнення форми приходитиме на електронну пошту.