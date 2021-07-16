Росія вимагає прибуття лідера кримськотатарського народу Джемілєва на суд у Крим, хоча сама заборонила йому туди в’їзд

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Косарєв Олександр / УНІАН

Росія вимагає прибуття національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва на суд над ним до окупованого Криму. Раніше РФ сама ж заборонила політикові в’їзд на український півострів.

Про це повідомив адвокат Джемілєва Микола Полозов.

Так, «міський суд» міста Армянська викликає Джемілєва як підсудного на засідання 5 серпня, мовляв явка обов’язкова.

При цьому Полозов звернув увагу на «як мінімум неузгодженість дій різних державних органів Росії, а як максимум глибоку державну деменцію, якщо не сказати шизофренію».

Річ у тім, що навесні 2019 року Росія таємною постановою своєї Федеральної служби безпеки продовжила на 15 років накладену раніше заборону Джемілєву на в’їзд на свою територію, а також до окупованого нею Криму до 2034 року.

«Цю ситуацію я вже обговорив із Мустафою Джемілєвим, і він мені сказав, що готовий приїхати на суд, якщо заборона на в’їзд до Криму буде знята, і взяти участь у восьмій за ліком кримінальній справі проти нього», — повідомив адвокат.

«Так що тепер ініціатива на боці ФСБ. Подивимося, чи готова служба забезпечити право підсудного на доступ до кримського правосуддя, чи в страху очі великі аж до 2034 року», — додав він.

Джемілєв поширив цей допис зі словами: «Абсурдність дій Росії, втім, як все, що робить ця країна».

Зазначимо, в Армянську тривають судові засідання у справі проти Джемілєва. Слідчий комітет Росії висунув йому звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: у перетині держкордону Росії після заборони на вʼїзд (ч. 3 ст. 322 КК РФ), зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою (ст. 224 КК РФ), а також у придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК РФ).

Також Слідком заявляє, що 3 травня 2014 року Джемілєв «незаконно» вʼїхав до Криму через пункт пропуску «Армянськ».

Раніше Джемілєв заявляв про намір «довести абсурдність звинувачень» в Європейському суді з прав людини.