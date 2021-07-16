Росія вимагає прибуття лідера кримськотатарського народу Джемілєва на суд у Крим, хоча сама заборонила йому туди в’їзд
- Автор:
- Софія Телішевська
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Косарєв Олександр / УНІАН
Росія вимагає прибуття національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва на суд над ним до окупованого Криму. Раніше РФ сама ж заборонила політикові в’їзд на український півострів.
Про це повідомив адвокат Джемілєва Микола Полозов.
Так, «міський суд» міста Армянська викликає Джемілєва як підсудного на засідання 5 серпня, мовляв явка обов’язкова.
При цьому Полозов звернув увагу на «як мінімум неузгодженість дій різних державних органів Росії, а як максимум глибоку державну деменцію, якщо не сказати шизофренію».
Річ у тім, що навесні 2019 року Росія таємною постановою своєї Федеральної служби безпеки продовжила на 15 років накладену раніше заборону Джемілєву на в’їзд на свою територію, а також до окупованого нею Криму до 2034 року.
«Цю ситуацію я вже обговорив із Мустафою Джемілєвим, і він мені сказав, що готовий приїхати на суд, якщо заборона на в’їзд до Криму буде знята, і взяти участь у восьмій за ліком кримінальній справі проти нього», — повідомив адвокат.
«Так що тепер ініціатива на боці ФСБ. Подивимося, чи готова служба забезпечити право підсудного на доступ до кримського правосуддя, чи в страху очі великі аж до 2034 року», — додав він.
Джемілєв поширив цей допис зі словами: «Абсурдність дій Росії, втім, як все, що робить ця країна».
Зазначимо, в Армянську тривають судові засідання у справі проти Джемілєва. Слідчий комітет Росії висунув йому звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: у перетині держкордону Росії після заборони на вʼїзд (ч. 3 ст. 322 КК РФ), зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою (ст. 224 КК РФ), а також у придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК РФ).
Також Слідком заявляє, що 3 травня 2014 року Джемілєв «незаконно» вʼїхав до Криму через пункт пропуску «Армянськ».
Раніше Джемілєв заявляв про намір «довести абсурдність звинувачень» в Європейському суді з прав людини.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.