«Безвіз як у старі добрі часи». Данія відкрила кордони для українців

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Nick Karvounis / Unsplash

З 17 липня Данія відносить Україну до переліку країн «жовтої» зони за поширенням коронавірусу. Тому українці зможуть в’їжджати туди з туристичною метою та без повної вакцинації.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Данія відкривається для всіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз як у старі добрі часи», — написав Кулеба.

Міністр наголосив, що в’їзд в Данію можливий з негативним тестом на коронавірус (ПЛР-тестом або тестом на антиген) та тестом після прибуття. Якщо людина подорожує літаком, то другий тест можна здати безкоштовно одразу в аеропорту.

Водночас люди, які повністю вакцинувалися препаратами, затвердженими в ЄС, можуть в’їжджати в Данію без будь-яких обмежень, якщо вони мають COVID-сертифікат європейського зразка.