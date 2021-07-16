МОЗ розповів, чи можна вживати алкоголь після вакцинації. Відомство дало рекомендації

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Міністерство охорони здоровʼя дало рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу і відповіло на популярні питання, які стосуються прийому алкоголю і жирної їжі після щеплення.

У МОЗ заявили, що перед вакцинацією не потрібно здавати аналізи або проходити обстеження. Також не потрібно робити ПЛР-тест або тест на антитіла перед або після щеплення.

Що стосується алкоголю, то у медиків немає підстав вважати, що помірні дози впливають на ефективність вакцини. Однак варто памʼятати, що великі дози алкоголю пригнічують імунну систему і це може послабити імунну відповідь організму на вакцину.

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Жирна і «важка» їжа не впливає на вакцинацію, але у деяких людей (в залежності від особливості організму) така їжа може викликати біль в животі і нудоту у післявакцинальний період.

Приймати душ, ванну після вакцинації і мочити місце уколу можна, але бажано уникати зайвого подразнення цього місця.

Також немає ніяких обмежень для тренувань або фізичної активності, якщо у людини немає сильної реакції на вакцину.

Після уколу можна літати на літаках. Причин для побоювань виникнення тромбозу під час польотів немає.