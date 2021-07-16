Хорватія спростила в’їзд для туристів із України

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Marcus Löfvenberg / Unsplash

Хорватія спростила умови вʼїзду для українських туристів.

Про це 16 липня повідомили у посольстві України в Хорватії.

Як зазначається, українці можуть потрапити до Хорватії, не обґрунтовуючи свої причини поїздки, якщо вони можуть надати один із документів:

документ, який підтверджує негативний ПЛР-тест (не більше 72 годин від моменту тестування до моменту перетину кордону), або швидкий тест на антиген RAT (не більше 48 годин до моменту перетину кордону);

сертифікат про щеплення двома дозами вакцини від коронавірусу Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm або однодозовою Janssen від Johnson & Johnson (не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію та не більше 210 днів тому);

медичну довідку про одужання від коронавірусу і отримання однієї дози вакцини протягом шести місяців від моменту зараження COVID-19 (в межах 210 днів до моменту перетину кордону);

позитивний результат ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген RAT, що підтверджує одужання людини від коронавірусу (проведений за попередні 180 днів щонайменше за 11 діб до дати прибуття до пункту перетину кордону), або довідка від лікаря про одужання від COVID-19.

Якщо громадянин України не має жодного з цих документів, він може потрапити до Хорватії за умови перебування на самоізоляції — 10 днів або до отримання результатів тестів, зроблених власним коштом на території країни в’їзду.

Діти до 12 років звільняються від обов’язку тестування, якщо подорожують з батьками чи опікунами, які мають вказані документи.

Водночас українці, які прибувають до Хорватії з країни, де поширений новий штам коронавірусу (Південна Африка, Бразилія, Танзанія, Індія), повинні надати негативний результат ПЛР-тесту (дійсний 48 год) та пройти 14-денну самоізоляцію. Якщо через 7 днів карантину здати додатковий ПЛР-тест власним коштом на території Хорватії, який буде негативним, самоізоляція завершиться достроково.

Транзитом на території Хорватії можна перебувати до 12 годин, в іншому разі людину автоматично відправлять на самоізоляцію.

Окрім цього, у прикордонній службі Хорватії рекомендували туристам зареєструвати свій намір про вʼїзд в країну на сайті хорватського МВС — для пришвидшення перетину кордону.