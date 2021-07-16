Ексголова «Укрзалізниці» Жмак хоче через суд поновитися на посаді та отримати 17 мільйонів гривень компенсації
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Шепєлєв Олександр / УНІАН
Колишній очільник «Укрзалізниці» Володимир Жмак хоче через суд поновитися на посаді.
Про це пише Інтерфакс.
Він вимагає визнати незаконним указ про його звільнення. Також Жмак просить виплатити йому середню зарплату за час вимушеного прогулу та моральну компенсацію у розмірі 16,9 мільйона гривень.
Підготовче засідання у цій справі призначили на 16 липня, воно має відбутися в Шевченківському районному суді Києва.
- Кабінет міністрів 17 березня за поданням наглядової ради «Укрзалізниці» звільнив з посади главу правління компанії Володимира Жмака. Його призначили на цю посаду наприкінці серпня 2020 року. Жмак називав рішення про своє звільнення «необґрунтованим і незаконним» і заявляв про плани оскаржити його в суді.
- Зараз обов’язки глави УЗ виконує член правління компанії Іван Юрик, який раніше вже обіймав посаду очільника.