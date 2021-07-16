На Київщину, Карпати й низку інших регіонів насувається гроза. Синоптики оголосили штормове попередження
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Brigipix / Pixabay
У п’ятницю, 16 липня, ввечері та до кінця доби в низці областей України можуть пройти грози.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
За даними синоптиків, негода можлива на Закарпатті, Прикарпатті, у східних, Полтавській, Черкаській, Київській та Житомирській областях (І рівень небезпечності, жовтий). Також прогнозують грозу в Києві.
Як уточнили в Укргідрометцентрі, через нестійкість атмосфери над цими регіонами утворилися окремі купчасто-дощові хмари. Зокрема, станом на 15 годину гроза спостерігалася на метеорологічній станції «Тетерів».
Водночас синоптики попередили, що з 16 до 19 липня в західних, північних, східних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- Синоптики прогнозують, що наступного тижня спека почне повільно залишати Україну, подекуди температура буде нижчою за +30 °С, пройдуть дощі та грози.
- В останні кілька тижнів майже в усій Європі встановилася спекотна погода. У різних частинах північної півкулі через це відбуваються сильні пожежі. Північна Європа, Канада і США потерпають від рекордних температур, що призводить до загибелі людей.