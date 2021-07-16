ВАКС засудив екснардепа Пресмана на 3 роки умовно за майже мільйон гривень компенсації за житло
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Олександр Синиця / УНІАН
Народний депутат України VI та VIII скликань отримав 3 роки умовного терміну за зловживання службовим становищем. Екснардеп незаконно отримав 928 890 гривень компенсації за користування номером у «Готельному комплексі «Національний», маючи власне житло у Києві.
Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Як зазначається, екснардеп уклав угоду з прокурорам, визнавши свою провину. Під час судового засідання він заявив, що щиро розкаюється та добровільно відшкодував завданий збиток у повному обсязі.
Суд призначив колишньому народному депутату узгоджене покарання — 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати держпосади терміном на 1 рік та 17 тисячами гривень штрафу, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням із іспитовим терміном у 3 роки.
Протягом цього часу він має періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.
За даними Transparency International, йдеться про Олександра Пресмана. В організації уточнили, що екснардеп має виплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень та компенсувати 23 тисячі гривень, витрачені на проведення експертиз у справі.
- 21 травня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виправдав колишнього народного депутата VIII скликання парламенту Андрія Левуса у справі про компенсацію 543 900 гривень від держави за проживання в готелі в 2014—2017 роках. У суді не вказали підстави для свого рішення.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже оскаржила виправдальний вирок екснардепу.