ВАКС засудив екснардепа Пресмана на 3 роки умовно за майже мільйон гривень компенсації за житло

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Олександр Синиця / УНІАН

Народний депутат України VI та VIII скликань отримав 3 роки умовного терміну за зловживання службовим становищем. Екснардеп незаконно отримав 928 890 гривень компенсації за користування номером у «Готельному комплексі «Національний», маючи власне житло у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Як зазначається, екснардеп уклав угоду з прокурорам, визнавши свою провину. Під час судового засідання він заявив, що щиро розкаюється та добровільно відшкодував завданий збиток у повному обсязі.

Суд призначив колишньому народному депутату узгоджене покарання — 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати держпосади терміном на 1 рік та 17 тисячами гривень штрафу, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням із іспитовим терміном у 3 роки.

Протягом цього часу він має періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

За даними Transparency International, йдеться про Олександра Пресмана. В організації уточнили, що екснардеп має виплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень та компенсувати 23 тисячі гривень, витрачені на проведення експертиз у справі.