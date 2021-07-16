Держпродспоживслужба скасовує штраф для «Нової пошти» у розмірі 326 мільйонів гривень

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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) рекомендувала скасувати штраф поштовому оператору «Нова пошта» у розмірі 326 мільйонів гривень. Комісія розглянула цей інцидент та виявила низку порушень.

Про це у своєму Facebook написала очільниця Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Вона розповіла, що під час перевірки комісія встановила, що під час державного контролю «Нової пошти» було допущено процесуальні порушення, а сам штраф не враховує принцип пропорційності порушенні і покарання.

«Фактично ж штраф не просто відмінили. Зроблені серйозні висновки, які будуть покладені в основу нових законодавчих норм. Ми хочемо унеможливити винесення окремими чиновниками неадекватних штрафів на свій власний розсуд. Захист інтересів суспільства та держави має бути на високому рівні. Але це не має перетворюватися в «парад абсурду», — пояснила Магалецька.

Також чиновниця запропонувала «Новій пошті» додати в свій додаток кнопку, яка б дозволила споживачам одразу поскаржитися на обслуговування у відділенні.

Сама ж «Нова пошта» після штрафу виступила з ініціативою внести зміни до законодавства, щоб унеможливити маніпуляції з боку органів контролю.

«Розміри штрафів за порушення законодавства у сфері прав споживачів повинні розраховуватися від рівня неоподаткованих мінімумів доходів, а не від відсотку від реалізації. Це загальновживана практика в інших законодавчих сферах і її застосування у законі про права споживачів унеможливить невмотивоване накладання штрафів, непропорційно високих допущеним порушенням», — підкреслили у компанії.