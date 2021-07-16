Лукашенко дозволив застосовувати армію для придушення «масових заворушень»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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@pul_1 / Telegram
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 15 липня підписав закон про зміни до законів з питань захисту суверенітету і конституційного ладу — і дозволив військовим придушувати масові протести.
Про це повідомляє його пресслужба.
Відтепер у законі прописано, що саме вважається «заворушеннями» при введенні надзвичайного стану — «це спроби насильницької зміни конституційного ладу, захоплення або присвоєння влади, збройний заколот, масові заворушення, міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти, що супроводжуються насильницькими діями, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян».
Лукашенко дозволив збройним силам займатись охороною громадської безпеки та припиненням «масових заворушень».
Також, якщо введуть надзвичайний стан, то можуть обмежити доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань.
Нагадаємо, що у травні 2021 року опозиція заявила про підготовку нових протестів у Білорусі. Тоді вони планували «наростити партизанський рух усередині країни».
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестували проти переобрання президентом Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті і отримали покарання за рішенням суду. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб в Білорусі визнані політичними вʼязнями.