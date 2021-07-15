В Україні змінили правила відвідування футбольних матчів

Новини

Facebook / Olympic NSC

Українська футбольна премʼєр-ліга ліга затвердила новий тимчасовий медичний протокол щодо проведення матчів, який дозволяє заповнювати стадіони на 66%.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

У регіонах з «зеленим», «жовтим» або «помаранчевим» рівнем епідемічної небезпеки дозволено заповнювати глядачами не більше 2/3 від загальної місткості стадіону.

У «зелених» зонах всі глядачі і учасники змагань повинні носити маски або респіратори, які закривають ніс та рот.

У «жовтих» і «помаранчевих» дозволено перебування однієї людини на 4 кв. метрах площі будівлі або території з урахуванням вимог «зеленої» зони.