NASA: Коливання орбіти Місяця спричинять в 2030-х роках сильні повені

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Коливання орбіти Місяця в комбінації з підвищенням рівня світового океану через глобальне потепління в 2030-х роках спричинять сильні повені в США та інших країнах.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження фахівців NASA.

Гравітаційне тяжіння Місяця впливає на припливи і відливи на Землі, але сила тяжіння Місяця неоднакова — супутник Землі циклічно змінює положення осі обертання. Цей процес відомий як прецесія.

Період місячної прецесії — 18,6 років. У першій половині циклу припливи на Землі пригнічуються, а відливи — посилюються. Друга половина циклу дає зворотний ефект. У 2030-х роках очікується другий цикл, але до цього часу рівень світового океану підніметься до того рівня, щоб припливи стали особливо небезпечними.

Вчені очікують, що припливи будуть більш тривалими і охоплять більшу частину узбережжя США. Приблизно через 10 років повені під час припливу перейдуть «з регіональної проблеми в національну».

В NASA вже опрацьовують нову модель прогнозування, щоб точно визначати місця підтоплення. Це допоможе врятувати життя і зберегти майно.