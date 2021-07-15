The Guardian: Путін доручив розвідці підтримати «психічно неврівноваженого» Трампа на виборах 2016 року

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Пресслужба президента Росії

Президент Росії Володимир Путін особисто санкціонував операцію розвідки з підтримки «психічно неврівноваженого» Дональда Трампа на президентських виборах у США у 2016 році. Відповідний указ він підписав під час закритого засідання Ради національної безпеки Росії 22 січня 2016 року.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian із посиланням на документи Кремля, що «просочилися» до них.

Газета знайшла офіційну фотографію з цієї зустрічі російської РНБО. На ній Путін сидить на чолі столу, також присутній тодішній премʼєр-міністр Дмитро Медведєв разом з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, міністром оборони Сергієм Шойгу, який відповідає за розвідку, а також тодішнй керівник Служби зовнішньої розвідки Михайл Фрадков, керівник ФСБ Олександр Бортніков та секретар РНБО Микола Патрушев. В офіційному пресрелізі йшлось, що під час зустрічі обговорювали економіку та Молдову.

ТАСС

Однак The Guardian пише, що учасники цієї зустрічі погодилися, що Білий дім Трампа допоможе забезпечити стратегічні цілі Москви. Наприклад, у цьому їм допоможуть соціальні заворушення у США та ослаблення позиції американського президента на переговорах. Трьом російським шпигунським агентствам наказали знайти практичні способи підтримати Трампа. За підсумком зустрічі підписали документ.

Звіт «№ 32-04\vd» засекречений. У ньому говориться, що Трамп — «найбільш багатообіцяючий кандидат» з точки зору Кремля. Також там є коротка психологічна оцінка Трампа: «імпульсивний, психічно неврівноважений і страждає на комплекс неповноцінності».