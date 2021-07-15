У Росії видання «Проект» визнали «небажаним». Воно відоме за розслідуваннями про режим Путіна

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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

У Росії видання «Проект» визнали «небажаним», а його головного редактора і трьох журналістів внесли до списку «іноземних агентів».

Як зазначено в повідомленні Генпрокуратури РФ, «небажаною» в Росії визнана організація Project Media, Inc. («Проект Медіа»), діяльність якої нібито «загрожує основам конституційного ладу і безпеки» Росії. Незабаром Мінʼюст внесе видання у відповідний список.

Також відомство внесло до списку «іноземних агентів» головного редактора і заступника головного редактора видання «Открытые медиа».

Згідно із ухваленими поправками, громадяни Росії не можуть брати участь у «небажаних» організаціях і фінансувати їх. За це передбачена кримінальна відповідальність.

«Проект» відомий за розслідуваннями про корупцію та збагачення перших осіб Росії, про отруєння опозиціонера Олексія Навального, про РПЦ і Рамзана Кадирова.

29 червня до журналістів «Проекту» прийшли з обшуками. Видання готувало до випуску розслідування про нерухомість голови МВС Володимира Колокольцева. Обшуки проходили у справі про «наклеп» у розслідуванні 2017 року про бізнесмена Іллю Трабера.