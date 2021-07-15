У Росії видання «Проект» визнали «небажаним». Воно відоме за розслідуваннями про режим Путіна
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images
У Росії видання «Проект» визнали «небажаним», а його головного редактора і трьох журналістів внесли до списку «іноземних агентів».
Як зазначено в повідомленні Генпрокуратури РФ, «небажаною» в Росії визнана організація Project Media, Inc. («Проект Медіа»), діяльність якої нібито «загрожує основам конституційного ладу і безпеки» Росії. Незабаром Мінʼюст внесе видання у відповідний список.
Також відомство внесло до списку «іноземних агентів» головного редактора і заступника головного редактора видання «Открытые медиа».
Згідно із ухваленими поправками, громадяни Росії не можуть брати участь у «небажаних» організаціях і фінансувати їх. За це передбачена кримінальна відповідальність.
«Проект» відомий за розслідуваннями про корупцію та збагачення перших осіб Росії, про отруєння опозиціонера Олексія Навального, про РПЦ і Рамзана Кадирова.
29 червня до журналістів «Проекту» прийшли з обшуками. Видання готувало до випуску розслідування про нерухомість голови МВС Володимира Колокольцева. Обшуки проходили у справі про «наклеп» у розслідуванні 2017 року про бізнесмена Іллю Трабера.
- У квітні Міністерство юстиції Росії включило у список «іноземних агентів» російське онлайн-видання Meduza. Служба зовнішніх звʼязків Євросоюзу засудила рішення влади РФ.
- У 2017 році Держдума РФ ухвалила закон, який визнає ЗМІ іноземним агентом, якщо воно фінансується з-за кордону. Раніше в Росії до списку ЗМІ, визнаних «іноземними агентами», внесли «Радіо Свобода» і його регіональні проєкти, телеканал «Настоящее время», «Голос Америки». Ці ЗМІ повинні щоквартально подавати фінансові звіти в Мінʼюст, щороку проводити аудит і маркувати матеріали позначкою про те, що вони поширюються «іноземним ЗМІ — іноземним агентом».
- Як санкції за порушення закону про іноземних агентів російський закон передбачає призупинення діяльності, адміністративну та кримінальну відповідальність. Найбільш суворе покарання — позбавлення волі на строк до двох років.