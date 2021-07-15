«Жодного рішення про Україну без України»: Зеленський звернувся до Меркель і Байдена перед їхньою зустріччю

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Президент Володимир Зеленський в день зустрічі президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Ангели Меркель у Вашингтоні закликав їх не ухвалювати «жодного рішення про Україну без України».

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Зустріч президента Джо Байдена і канцлера Ангели Меркель може змінити майбутнє Європи. Вірю, що наші партнери США та Німеччина спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його. І жодного рішення про Україну без України», — заявив Зеленський.

Також президент України наголосив, що цінності, принципи та безпеку не можна обмінювати на економічні інтереси.