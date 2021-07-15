Індонезія стала новим епіцентром коронавірусу в Азії. У Джакарті (ймовірно) перехворіла половина населення
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Індонезія стала новим епіцентром коронавірусу в Азії, обігнавши за добовим приростом Індію, де фіксують спад.
Про це пише CNN.
В Індонезії добовий приріст нових хворих в районі 54 тисяч людей, тоді як в Індії за добу 40—42 тисячі. За кількістю смертей від COVID-19 Індонезія займає зараз друге місце світі (перше у Бразилії).
Добовий приріст в Індонезії став рекордним за весь час пандемії в країні, а загальна кількість випадків зросла до 2 615 529. При цьому медики вважають, що не всі хворі потрапляють на облік і багато хто просто не проходять тестування. В країні також відчутна нестача медперсоналу.
Експерти побоюються, що ситуація з COVID набагато гірше — в країні не вводяться суворі обмеження і не вкладається досить коштів в ефективні системи відстеження контактів.
Недавні дослідження показали, що майже половина з 10,6 мільйона жителів Джакарти імовірно перехворіли на коронавірусі.
- В Індонезії вакциновано лише 10% населення. В країні проживають 275 мільйонів осіб. У сільських районах місцева влада і поліція навіть видають живих курчат, щоб мотивувати літніх жителів вакцинуватися.
- 15 липня Всесвітня організація охорони здоровʼя оголосила про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу у світі.