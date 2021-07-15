У Нідерландах помер відомий журналіст де Вріс, якого поранили в Амстердамі

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Twitter/OSCE media freedom

У лікарні в Нідерландах після поранення в голову помер відомий журналіст і розслідувач Петер де Вріс.

Про це пише RTL Nieuws.

«Петер боровся до кінця, але не зміг виграти битву. Він помер в оточенні людей, які його люблять. Петер жив за своїм переконанням — на зігнутому коліні не можна бути вільним», — йдеться в заяві його родини.

Вони також зазначили, що повідомлять про місце та дату прощання і поховання журналіста, щойно їх визначать.

Після поранення в голову 64-річний чоловік так і не прийшов до тями. Лікарі понад тиждень боролися за його життя.